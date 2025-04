De Travy: "És un canvi del model econòmic que funciona des de la segona guerra mundial"

El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, assegura que la política proteccionista de Donald Trump és un perill per l'economia munidal. "Això és un canvi del model econòmic que està funcionant des de la segona guerra mundial", diu. Principalment, perquè trenca l'equilibri global que s'havia assolit amb els aranzels que ja s'imposaven entre països per compensar els preus de productes que es fabricaven en zones amb costos de producció inferior. Ara bé, la guerra que Trump contra el món pot ser molt perillosa perquè "totes les les estructures que tenim estan contruïdes amb un comerç internacional lliure d'obstacles tant importants com els que vol imposar", reflexiona de Travy.

I com ho veuen els experts? Doncs malament. 8 de cada 10 economistes de Catalunya creu que els aranzels de Trump perjudicaran l’economia. En aquest context, des del Col·legi d’Economistes reclamen a Europa que recondueixi la situació negociant.

És una xifra extreta de l’Enquesta sobre la Situació Econòmica durant l'hivern que realitza de forma periòdica aquesta entitat. I és un bon termòmetre perquè tots els economistes responen considerant si els aranzels afectaran o no el sector al qual es dediquen.

A més, tenint en compte que les relacions comercials son clau en una economia globalitzada en la qual avui en dia cap potencia mundial creix d’una forma significativa, demanen que s’eviti una escalada proteccionista a nivell internacional. Per això, reclamen que la Unió Europea respongui de forma conjunta i esgoti els termini per negociar amb Trump abans que els arancels del 20% entrin en vigor el primer dimecres 9 d’abril.

"Entrar en una guerra per perdre-la no ho fa ningú", comenta el degà del CEC. "Si ho fa Trump és perquè té dubtes i no sap com atacar els seus rivals comercials", afegeix.

Pel que fa a la Generalitat, de Travy veuria amb bon ulls que seguís el camí marcat per Pedro Sánchez. És a dir, ampliar l’escut social per compensar la caiguda dels ingressos de les empreses i finançar plans específics per evitar acomiadaments.

I en aquest sentit, el govern català ha començat a dissenyar un pla per protegir les sectors més afectats pels aranzels nord-americans. D’on sortiran els diners? Des de la Vall de Núria, on s’ha reunit el govern català, el president Salvador Illa ha parlat de reprogramar les mesures anunciades i estudiarà si poden incloure ajudes en el segon suplement de crèdit que el govern ha de negociar amb comuns i Esquerra.