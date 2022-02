Al transport públic la gent llegeix llibres electrònics o juga a apps? (Humor)

Avui a la secció d'humor dels tribuneros fem tertúlia amb el debat de si quan la gent va al metro o al bus, o al tren i els veus enganxats a la pantalla... estan llegint o jugant?

Abans era fàcil, tothom portava un llibre, encara que fessin "playback" és a dir, que en realitat no el llegien, però aparentava. De totes formes ara que ja poca gent el porta en paper... ja no cal dissimular. Llavors què fa realment la gent quan mira la pantalla i perd la noció d'on és... fins al punt de passar-se de parada?

Quines altres aplicacions es podrien instal·lar al mòbil per sortir del pas de situacions complicades, per exemple, si vas de camping o et perds a la muntanya, podrien encendre un foc?

ho comentem amb bon humor al nits de ràdio amb David Cervelló