La transformació del sector hoteler

Els hotels de Barcelona facturen 2.200 milions d’euros al llarg del 2024, un rècord històric, tot i detectar una caiguda progressiva de l’ocupació en l’intent d’acabar amb el turisme de borratxera. Un canvi de paradigma que volen estendre a l’àrea metropolitana i arreu de Catalunya.

En línies generals, des del Gremi d’Hotels de Barcelona celebren la fi d’un 2024 extraordinari. Ara bé, l’ocupació s’ha situat en el 80'2%, un pèl inferior a la del 2023. Atribueixen aquesta caiguda a l’increment dels preus de les habitacions i a la promoció d’una Barcelona congressista. "Hem lluitat molt per captar noves fires", assegura el president de l'entitat, Jordi Clos celebra que l’estància de "col·lectius conflictius" s'està reduint en els hotels de la ciutat, la seva àrea metropolitana i en extensió a la resta de Cayalunya. "No estem derivant el turisme de borratxera a hotels de Sitges o la Costa Brava, estem intentant que arribi el què ens interessa", apunta el director general, Manel Casals.

Pel que fa els preus, la nit d’hotel a Barcelona s’ha encarit de mitjana 14 euros, fins als 188. Un increment que s’ha mantingut també aquest més de gener a Barcelona i arreu de Catalunya. Segons dades publicades aques matí per l’INE, el preu mitjà d’un hotel català és de 119 euros, un 11% més respecte el 2023 i un 40% respecte el 2020.

Fa anys que els hotels i les administracions treballen per atraure "turistes intercontinetals amb inquietuds culturals, arquitectòniques i històriques", apunta Clos. Es tracta d’una aposta a llarg termini i amb prioritats compartides que no busca reduir el volum de turistes sinó millorar la seva qualitat com també el servei. "Prioritzem el preu a la quantitat", assegura Canals, qui afegeix que això atrau un turista disposat a gastar i ser més exigent amb el servei que oferim. Un fet que els obligarà, diuen, a incrementar els nostros costos laborals i les plantilles dels hotels.

Durant la celebració del Mobile al llarg de la propera setmana els hotels del centre de Barcelona i els més propers al recinte de Fira de l'Hospitalet de Llobregat estaran completament plens. Només l’organització té reservades 21.000 habitacions, el 50% de l’oferta total.

De totes formes, asseguren que encara queda molta feina per fer. Sobretot, pel que fa els apartaments turístics. Des del Gremi d'Hotels de Barcelona eviten valorar com els beneficiarà la desaparició d'aquests allotjaments de cara el 2028 però sí que comparteixen amb l'alcalde de la Ciutat, Jaume Collboni, la voluntat de regular la seva activitat. És més, els hotelers no volen que desapareguin, simplement que els allotjaments turístics es concentrin en blocs sencers per reduir les molèsties dels veïns.