Tot el que vols saber de la menopausa però mai t’has atrevit a preguntar

Poc s’ha parlat fins ara de la menopausa. De fet, fins fa poc es considerava una etapa més de la vida de les dones a la que no s’havia de prestar gaire atenció tot i els efectes físics i emocionals que comporta.

Per sort, avui en dia, som conscients de la importància de fer un bon acompanyament a les dones en aquest procés. És per aquest motiu que la Laura Garcia ens porta avui recomanacions literàries escrites per dones per poder caminar per aquesta etapa de forma conjunta.

Recomanacions de no ficció

‘Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer’, de Christiane Northrup

‘La sabiduría de la menopausia’, de Christiane Northrup

‘Mujeres que corren con los lobos’, de Clarissa Pinkola Estés

‘La mujer renovada’, de Louann Brizendine

Recomanacions de ficció