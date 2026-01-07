GENER COSTERUT

La tornada a la rutina beneficia la salut emocional

Les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis han arribat al seu punt i final. Això, per a moltes persones, és un descans. Aquells que ho passen francament malament en aquestes celebracions respiren, perquè han superat un moment que no els agrada gaire.

Robert Calvo

Barcelona |

Una treballadora s'enfronta al primer dia de feina després de les festes de Nadal

Això és el que hem comentat a La Ciutat amb Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Com a professional de la psicologia, explica que aquest període tan llarg de despeses i d'obligacions que comença al novembre i acaba al gener, passa factura a moltes persones. Són aquelles que el Nadal se'ls fa massa feixuc. Amb tot, cal tenir en compte que l'economia també ho ha notat i que moltes persones han hagut d'afrontar elevades despeses. En conclusió, diu Guirado que "la felicitat imposada de manera artificial esgota moltes persones".

La rutina posa ordre a la vida

"La rutina és necessària", assegura Àngel Guirado, que explica que contribueix al benestar i a la salut física, però sobretot també a la salut mental i emocional tan necessàries en aquests temps. Aquest professional de la psicologia diu que el mes de gener ens permet posar una mica seny a tot el desori nadalenc. A partir del 7 de gener, es reordena la vida i l'economia. I encara més: es torna a una alimentació lleugera i equilibrada. I això també és beneficiós.

Descansar per funcionar

Un altre rutina és el descans. Aquest fet també és important. Cal dormir les hores necessàries perquè el nostre cervell i les nostres emocions es regenerin. i puguem tornar a la vida normal. L'altra cosa imprescindible és una certa rutina de tipus físic: si tenim una feina molt sedentària, serà bo que movem el cos cada dia per trobar-nos molt més bé tant física com mentalment.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer