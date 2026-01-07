La tornada a la rutina beneficia la salut emocional

Això és el que hem comentat a La Ciutat amb Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Com a professional de la psicologia, explica que aquest període tan llarg de despeses i d'obligacions que comença al novembre i acaba al gener, passa factura a moltes persones. Són aquelles que el Nadal se'ls fa massa feixuc. Amb tot, cal tenir en compte que l'economia també ho ha notat i que moltes persones han hagut d'afrontar elevades despeses. En conclusió, diu Guirado que "la felicitat imposada de manera artificial esgota moltes persones".
La rutina posa ordre a la vida
"La rutina és necessària", assegura Àngel Guirado, que explica que contribueix al benestar i a la salut física, però sobretot també a la salut mental i emocional tan necessàries en aquests temps. Aquest professional de la psicologia diu que el mes de gener ens permet posar una mica seny a tot el desori nadalenc. A partir del 7 de gener, es reordena la vida i l'economia. I encara més: es torna a una alimentació lleugera i equilibrada. I això també és beneficiós.
Descansar per funcionar
Un altre rutina és el descans. Aquest fet també és important. Cal dormir les hores necessàries perquè el nostre cervell i les nostres emocions es regenerin. i puguem tornar a la vida normal. L'altra cosa imprescindible és una certa rutina de tipus físic: si tenim una feina molt sedentària, serà bo que movem el cos cada dia per trobar-nos molt més bé tant física com mentalment.