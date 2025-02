La tornada de Donald Trump a la Casa Blanca i l'auge de l'ultraconservadurisme al món

El 20 de gener Donald Trump va prendre possessió del càrrec de president dels Estats Units després de superar amb escreix la seva rival Kamala Harris. La tornada de Trump suposa la tornada d'un discurs ultraconservador, basat en el proteccionisme, el racisme o la misogínia, conceptes exemplificats en les darreres decisions preses pel magnat. En els seus primers dies com a president, i a banda de signar fins a 100 decrets només arribar a la Casa Blanca, Trump ha anunciat que pretén prendre el control de la franja de Gaza per extpatriar els palestins, que aplicarà aranzels al sector comercial, que portarà a terme una deportació massiva de migrants (i els que no deporti els tancarà a la presó de Guantánamo), i que no permetrà que dones trans puguin participar en competicions esportives femenines. Aquestes han estat algunes de les mesures anunciades, anunciant que ens espren quatre anys d'ultraconservadurisme a una de les grans potències mundials, el que de ben segur afectarà a la resta de països d'arreu del món.

I el més preocupant de tot no és que aquest ideari hagi rebut el suport de prop de 77 milions d'americans, sinó que es tracta d'una tendència a nivell mundial, exemplificada amb l'arribada al govern de polítics amb aquest ideari, com per exemple Javier Milei al capdavant de l'Argentina, o Giorgia Meloni a Itàlia i Viktor Orban a Hongria, o el creixement de l'extrema dreta a Àustria, Alemanya i els Països Baixos. Aquesta tendència l'hem analitzat de la mà de la Carme Colomina, investigdaora sènior del CIDOB i coordinadora de l'informe ‘El Món l’any 2025: deu temes que marcaran l’agenda internacional'. Per posar el punt i final a aquest 'Tema de la Setmana' hem près el pols al carrer i hem preguntat als habitants de Barcelona què els sembla la tornada de Trump a la Casa Blanca i les seves polítiques.