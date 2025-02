A partir d’avui, la T-Mobilitat incorpora una nova funcionalitat que permet carregar més d’un títol a la vegada, amb un màxim de dos en la targeta física i fins a cinc en el mòbil. Aquesta millora busca oferir més flexibilitat als usuaris del transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

No obstant això, aquesta funcionalitat no estarà disponible per a les targetes de cartró, pensades per a usuaris esporàdics.

Com funciona?

En cas de portar dos títols a la targeta física, sempre n’hi haurà un de seleccionat per defecte i qualsevol canvi s’haurà de fer a través de l’app o les màquines d'auto venda. L’ATM ha advertit que no es poden validar dos títols consecutius en un mateix viatge amb la targeta de plàstic, ja que es perdrien els drets de transbordament i sortida del primer títol validat.

En canvi, amb el mòbil sí que es poden fer validacions múltiples i canviar de títol durant el trajecte.

Per donar a conèixer aquest avantatge, s’ha posat en marxa una campanya informativa de tres setmanes a les xarxes socials, espais digitals i punts de transport públic amb el suport dels operadors. A més, tota la informació estarà disponible als portals web atm.cat i t-mobilitat.cat.