'Titanic: The Official Exhibition': Un viatge en el temps

El Titanic és un dels vaixells més famosos de la història pel seu trist desenllaç i enfonsament al fons del mar. Però és un història que agrada i apasiona molt a tothom, i ara a Barcelona la pots reviure amb Titanic The Official Exhibition, un espai en el que podràs conèixer en primera persona tota la història del vaixell. Des de la seva construcció, fins al moment en el que surt, així com el seu interior i totes les seves sales. Tot plegat, arribant fins al moment de la tragèdia en una experiència inmersiva en la que pots arribar a sentir el que varen sentir els tripulants.

A més, també compta amb una experiència de realitat virtual amb la que pots viatjar fins al fons del mar per veure l'estat actual del Titanic, i passetjar per dintre.

Per saber-ho tot al respecte, el David Tirado ha anat a fer l'experiència i ha fet el recorregut amb la Paula Vitores, directora de marketing, i la Carla Linares, responsable de premsa de l'exposició. No t'ho perdis!