Tiana Antiga celebra els seus 25 anys!

El Festival de MúsicaAntiga de Tiana celebra aquest any el seu 25è aniversari. Per fer-ho ha preparat una edició molt especial amb concerts com Delirium Música, Cayreles, Qvinta essençia, Miquel Bonal i Cor Madrigal Orquestra Barroca Catalana. Aquest cartell de concerts es repartiran durant 3 dies, del 6 al 8 de juny, a la Sala Albèniz del Casal de Tiana. Durant aquests 25 anys, Tiana Antiga s’ha convertit en un festival de referència en el panorama de la música antiga estatal, compartint concerts amb alguns dels festivals de més prestigi. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Blasi Llorenç, director i creador del festival, i ens ha explicat que "és una alegria tremenda celebrar 25 anys. Ja és un fet històric perquè ja tenim un quart de segle!"

"Nosaltres haviem començat en forma de programa de ràdio de música antiga, i aleshores ens vam animar a fer-ho en format de concerts, voliem veure-ho en acció", explica Blasi. "Vam veure que havia força atracció i interès pels concerts i vàrem decidir intentar fer un festival amb aquest tipus de música, i sempre amb una molt bona acollida". diu. "Aquesta 25ena edició és molt especial, ho celebrarem amb campanetes i amb molta alegria", conclou.