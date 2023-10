Tertulia sobre el lideratge sinèrgic i el llibre “De la mano de las mejores: claves para un liderazgo siner-gico”

A les organitzacions hi ha diferents models de Lideratges. Uns més tradicionals tipus autocràtics o demo-cràtics, altres més carismàtics, també n’hi ha de visionaris o estratègics, altres transaccionals, transformacio-nals i també sinèrgics. A diferència dels models tradicionals, el lideratge sinèrgic enfoca l'art de guiar cap a una visió compartida i promou l'harmonia en l'equip. Es tracta d'una forma de lideratge que fomenta la col·laboració, la confiança i l'empoderament individual, aconseguint resultats que superen les expectatives individuals. En aquest context, l'habilitat de sincronitzar les habilitats i talents de l'equip emergeix com una eina crítica, creant una potència col·lectiva que transforma els reptes en oportunitats. A través d'aquesta perspectiva, aconseguim no només resultats excepcionals, sinó també un entorn que estimula el creixement i la innovación. I avui en parlarem a la tertulia.