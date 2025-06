La tertúlia de la ¨Brúixola: la sentència de l'amnistia

La llei d’amnistia per oblidar penalment els fets del procés sobiranista ja és constitucional. El TC l’ha avalada, això sí, amb una majoria de 6 a 4. Divisió en la interpretació jurídica del text i també divisió en la interpretació política de la sentència.Pedro Sánchez celebra que es faci un pas més en la resolució del conflicte. En canvi, per al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, independentment del que digui la sentència, la llei és una vergonya i demostra el peatge polític que Pedro Sánchez ha pagat per la seva investidura.

Precisament, els partits independentistes celebren la notícia i reivindiquen que el procés continua viu. També exigeixen a seva aplicació total a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. En aquesta línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat directament al Suprem que apliqui la llei sense obstacles.

Analitzem tot aquest escenari amb l'analista Jordi Bayer i el politòleg Pau Merino.