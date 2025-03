La tertúlia de la Brúixola: Rodalies, el CEO i la política de defensa

Amb l'Èrik Encinas i el Javi Gallego hem fet una primera parada al Parlament, on s'ha aprovat la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel caos de rodalies. És la primera proposta de dimissió d'aquesta legislatura. Junts per Catalunya, VOX, CUP i Aliança Catalana hi han votat a favor i Esquerra, amb la seva abstenció, ha estat clau.

Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions

També hem analitzat l’enquesta que ha publicat el CEO, que confirma l'hegemonia del PSC a Catalunya. El partit liderat per Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions, mentre que Junts recula davant l’ascens d’Aliança Catalana.

Finalment, hem parlat de la nova situació geopolítica amb Donald Trump a la Casa Blanca. Europa es queda sola en la defensa d’Ucraïna i ha de reforçar el seu pla de rearmament. Pedro Sánchez té dificultats per aconseguir el suport dels seus socis en l'increment de la despesa en defensa fins al 2% del PIB espanyol.