La tertúlia de la Brúixola: què ha fallat a la DGAIA?

La tutela per part de la DGAIA (la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) que no li va servir a aquesta nena per evitar que fos violada entre els anys 2020 i 2021 pel líder d’una xarxa de pederàstia, amb almenys una desena més de víctimes menors d’edat. Un escàndol que l’actual govern ha promès investigar amb transparència i fins al final amb l'obertura d'un expedient informatiu, una transformació profunda d'aquest organisme i una comissió d'investigació al Parlament, pactada amb PSC, Esquerra i Comuns. Amb el periodista Santi Terraza i l'advocat Pablo de Palacio analitzem quina ha estat la resposta de la consellera Mònica Martínez Bravo davant aquest cas i com han de ser les properes passes.

El pacte nacional per la llengua

També hem abordat el pacte nacional per la llengua que dimarts va firmar el Govern amb Esquerra, els comuns, Òmnium o els sindicats per reforçar l’ús social del català. Junts se n'ha desmarcat perquè no preveu les eines per respondre a una eventual sentència del TC contrària al model d'immersió lingüística mentre que PP i VOX han acusat Illa de liderar una dictura lingüística.