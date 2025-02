La tertúlia de la Brúixola: la moció de censura a Ripoll i l'habitatge

Per què Junts per Catalunya no ha volgut firmar la moció de censura a Sílvia Orriols a Ripoll? Hem analitzat la qüestió amb el periodista Javi Gallego i l'advocada Clàudia Tarinas.

Aquesta també ha esta la setmana en què el govern català ha començat a posar a disposició dels promotors sòl municipal per a la construcció d’habitatge social. Mentrestant, Junts per Catalunya ha registrat al Congrés i al Parlament propostes per agilitzar l'expulsió dels okupes. I, per acabar, hem parlat sobre l'estat de salut de l'ús social del català. Segons una enquesta de la Generalitat, només un terç de la població l'utilitza de forma habitual.