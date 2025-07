La tertúlia de la Brúixola: l'incendi del Baix Ebre i la compareixença de Sánchez al Congrés

La casualitat ha volgut que el dia que els bombers estan gairebé a punt de donar per controlat l’incendi de Paüls s’ha confirmat la mort d’un membre de l’equip d’extinció. L’accident ha ocorregut passat un quart de tres de la tarda, quan un membre de l’equip de prevenció activa dels bombers ha caigut per un desnivell en una zona escarpada. Ha estat traslladat en helicòpter a l’hospital de Tortosa però allà només que confirmar la seva defunció. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha obert una investigació per determinar-ne les causes i ha enviat un missatge de condol i suport a tots els companys i familiars de la víctima.

Sánchez i el cas Koldo

L'altre gran tema de la tertúlia ha estat la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, en què ha explicat el seu pla per combatre la corrupció després del cas Koldo i les seves derivades. Un debat que també s'ha convertit en una mena de plebiscit sobre els suports parlamentaris del govern espanyol i el futur de la legislatura.