La tertúlia de la Brúixola: les competències en immigració

Hem començat la tertúlia parlant de la relació entre el govern espanyol i Junts al Congrés dels diputats. Ara mateix les dues parts estan negociant la delegació de les competències en immigració a la Generalitat. Es tracta d’un punt clau perquè és el que va servir per descongelar les negociacions entre PSOE i Junts anunciada solemnement per Carles Puigdemont. La setmana passada el govern espanyol reconeixia que encara hi havia esculls però que s’havia avançat molt. On està el punt d’acord? Doncs seria un control compartit de les fronteres.

Borràs, més a prop de la presó

També ha estat la setmana en què el Suprem ha confirmat la condemna de 4 anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació a l’ex presidenta del Parlament Laura Borràs pel fraccionament de contractes per afavorir un amic seu quan dirigia la Institució de les Lletres catalanes. L’alt tribunal espanyol i la fiscalia li han denegat l’aplicació de l’amnistia que havia sol·licitat.