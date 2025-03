La tertúlia de la Brúixola: la delegació de les competències en immigració i el retorn de Rajoy al Congrés

La setmana ha estat marcada pel pacte entre el govern espanyol i Junts per la delegació del es competències en immigració a la Generalitat. També hem parlat de la compareixença de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la comissió d'investigació de l'Operació de Catalunya. L'exlíder del PP ha defensat l'aplicació del 155 i ha marcat distàncies respecte les suposades pràctiques irregulars per frenar el procés independenstista. Finalment, hem abordat com encarem el 8 de març, dia internacional de les dones.