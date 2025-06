Pedro Sánchez ha salvat la conferència de presidents autonòmics després d’acceptar ampliar l’ordre del dia amb les temes que exigia el PP però no sembla l’ambient més idoni per arribar a acords. De fet, els barons populars han replicat la carta de Sánchez oferint un pacte per triplicar la inversió en la construcció de pisos protegits amb un front comú en matèria d'habitatge, finançament autonòmic o el control fronterer. Analitzem l'escenari amb el Javi Gallego, des de Madrid, i el Pau Merino.