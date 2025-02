La tertúlia de la Brúixola: la condonació del FLA i la qüestió de confiança

Setmana d’alt voltatge polític i econòmic a Catalunya. Amb els nostres tertulians, hem analitzat l'acord entre el govern espanyol i ERC per condonar a la Generalitat 17.000 milions d'euros del deute del FLA, la plantada dels conseller d'economia de les autonomies governades pel PP durant el Consell de Política Fiscal i Financera i la reculada de Junts per Catalunya en la proposta sobre una qüestió de confiança a Pedro Sánchez.

L'aliança entre el PSC i els comuns al Parlament

TAmbé hem analitzat l'entesa entre comuns i PSC: acord per a la construcció de pisos de protecció oficial, aprovació del règim sancionador de la llei d’habitatge i avui també pacte per incrementar la taxa turística i duplicar l’impost de transmissió per als grans tenidors.