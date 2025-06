La tertúlia de la Brúixola: com està afectant el cas Cerdán la governabilitat d'Espanya?

Servinabar, una empresa petita i amb un 45% de participació de Santos Cerdán, va firmar set contractes públics per part del govern navarrès. En tot ells hi col·laborava Acciona. En total, 86 milions d’euros però el més important ha estat el del túnel de Belate, amb una inversió de 77 milions d’euros. La primera víctima política d’aquesta derivada navarresa ha estat Ramon Alzórriz, vicesecretari general del Partit Social Navarrés, que ha dimitit després que es s’hagi revelat que la seva parella treballava a Servinar entre 2021 i 2024. Chivite assegura que, de moment, no s’ha detectat cap irregularitat i que ella no pensa dimitir. Aquest episodi pressiona encara més el govern espanyol i al seu president, Pedro Sánchez, que ha buidat la seva agenda pública. El PP vol que tota la "branca navarresa" lligada a Santos Cerdán comparegui davant de la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat.

Analitzem la situació de la legislatura espanyola amb el periodista i consultor Joan Cascante i l'advocat Pablo de Palacio.