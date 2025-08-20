Terror a Gaza: l'última proposta d'alto el foc i la mobilització de 60.000 reservistes israelians

L’última proposta d’alto el foc, gestionada per Egipte i Qatar com a intermediaris, planteja l’alliberament de la meitat dels ostatges israelians a canvi d’una treva de 60 dies. Hamàs ja ha acceptat la iniciativa, però el govern de Benjamin Netanyahu encara no s’hi ha pronunciat. Segons fonts oficials, l’executiu israelià reclama l’alliberament de tots els ostatges.
Paral·lelament, aquest dimecres Netanyahu ha ordenat la mobilització de 60.000 reservistes i ha prorrogat el servei de 20.000 soldats que ja estaven actius. Diversos analistes interpreten aquest moviment com un indici de la voluntat d’Israel d’ampliar la seva ofensiva sobre la Franja, cosa que dificultaria l’acceptació d’una treva.
Pel que fa a la situació humanitària, el cooperant Argüelles denuncia que els punts d’ajuda instal·lats per Israel “no funcionen”. Segons explica, es formen cues quilomètriques per accedir a una mica d’aliment, aquests punts només s’obren durant uns minuts al dia i, per indicar-ne el tancament, “els militars israelians obren foc contra la població”. Argüelles qualifica aquestes pràctiques de “trampa” que, diu, agreugen encara més el caos i la inseguretat a la Franja de Gaza.