Terratrèmol a Myanmar: "És una tragèdia dins d'una altra tragèdia"

El 28 de març un terratrèmol de magnitud 7,7 va sacsejar Myanmar, a l'Àsia. Les conseqüències van ser fatídiques amb un balanç encara no definitiu de 3.300 morts i gairebé 5.000 ferits . Raquel González explica com van coordinar des de Metges SenseFronteres les brigades d'ajuda humanitària fins al territori i quins van ser els principals focus d'actuació. "L'aigua ha estat un dels principals problemes, pel que fa a la transmissió de malalties i per trobar-ne de potable ", detalla González i afegeix que "els danys greus a les infraestructures també han estat una preocupació latent per les víctimes".

A banda dels danys físics derivats del sisme, González explica l'impacte psicològic que suposa un desastre mediambiental a les persones que el pateixen. "Les víctimes, algunes, s'han quedat sense casa i d'altres no hi volen tornar per por que s'ensorri . A banda, que es torni a produir un terratrèmol també és un temor present en totes elles", diu la coordinadora mentre detalla que la salut mental també ha estat un pilar capital en l'ajuda que han brindat a Myanmar.