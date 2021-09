LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Teresa Moratalla (Col·legi de Psicologia): “Aïllar als joves ha tingut conseqüències en la seva salut mental”

A Catalunya, l'any 2019 van morir 441 persones per suïcidi. Una dada que dobla el nombre de morts per accidents de trànsit. A més...el suïcidi és la principal causa de mort no natural de joves d’entre 16 i 25 anys. En parlem amb Teresa Moratalla, Psicòloga Clínica i secretària de la junta de govern del Col·legi Oficial.