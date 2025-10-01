El tercer sector demana actuar com a operador d’habitatge social

Les entitats del tercer sector han reclamat avui poder actuar com a operador d’habitatge social per convertir-se en un actor clau davant l’emergència habitacional. Consideren que el model actual d’acolliment no funciona i que calen solucions més estables, així com un reconeixement estructural i polític del seu paper.
Martí Batllori, coordinador del grup de treball de Polítiques d’Habitatge del Tercer Sector Social de Catalunya, ha subratllat que les entitats tenen voluntat d’ajudar i acompanyar, però sovint es troben amb barreres que dificulten la seva acció.
A més, reclamen un finançament estructural per poder desenvolupar la seva tasca amb garanties. Ignasi Martí, director de l’Institut d’Innovació Social, ha apuntat que calen subvencions estables per consolidar el model.
Entre les mesures proposades, destaca la reserva d’una part dels habitatges adquirits amb fons públics per a la gestió del tercer sector, l’accés a pisos buits mitjançant mecanismes de tanteig i retracte, i la creació d’instruments financers específics per facilitar la seva actuació.