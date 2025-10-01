CRISI D'HABITATGE

El tercer sector demana actuar com a operador d’habitatge social

Les entitats del tercer sector proposen gestionar part dels habitatges públics i accedir a pisos buits per oferir solucions estables a l’emergència habitacional.

Montse Valls

Barcelona |

El tercer sector demana actuar com a operador d’habitatge social
El tercer sector demana actuar com a operador d’habitatge social | Blanca Blay - ACN

Les entitats del tercer sector han reclamat avui poder actuar com a operador d’habitatge social per convertir-se en un actor clau davant l’emergència habitacional. Consideren que el model actual d’acolliment no funciona i que calen solucions més estables, així com un reconeixement estructural i polític del seu paper.

Martí Batllori, coordinador del grup de treball de Polítiques d’Habitatge del Tercer Sector Social de Catalunya, ha subratllat que les entitats tenen voluntat d’ajudar i acompanyar, però sovint es troben amb barreres que dificulten la seva acció.

A més, reclamen un finançament estructural per poder desenvolupar la seva tasca amb garanties. Ignasi Martí, director de l’Institut d’Innovació Social, ha apuntat que calen subvencions estables per consolidar el model.

Entre les mesures proposades, destaca la reserva d’una part dels habitatges adquirits amb fons públics per a la gestió del tercer sector, l’accés a pisos buits mitjançant mecanismes de tanteig i retracte, i la creació d’instruments financers específics per facilitar la seva actuació.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer