Tercer curs amb xec escolar

El Govern ha iniciat el procés per activar la tercera edició del val escolar. Hi tornarà a destinar 50 milions d'euros per tal que tots els alumnes de primària i secundària dels centres públics i concertats rebin el curs vinent dos vals de 30 euros. La notícia no ha estat ben rebuda per les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya. La seva presidenta LidónGasull ha explicat en declaracions a La Brúixola que a les escoles públiques “els diners destinats al val escolar haurien d’anar directament als centres i que hi hagués una regulació en el cobrament de quotes”. Gasull considera que aquesta mesura està pensada per ajudar les empreses del sector i no a les famílies.