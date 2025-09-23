Tercer bany d'or d'Aitana Bonmatí

La jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, va guanyar la seva tercera Pilota d’Or en la Gala que es va celebrar al Teatre du Chatelet de París. Entre les tres de la de Sant Pere de Ribes i les dues d'Alèxia Putellas, les cinc últimes Pilotes d’Or femenines han estat per a jugadores catalanes del Barça.
El premi al millor futbolista masculí de l’any va ser pel davanter del PSG, Ousmane Dembélé. Segon va quedar el blaugrana Lamine Yamal. El davanter mataroní, a més, va aconseguir per segon any consecutiu el premi al millor jugador jove, cas idèntic a la també futbolista del Barça Vicky López. El trofeu Johan Cruyff als millors entrenadors va ser per a la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de l'Anglaterra campiona d'Europa, i Luis Enrique, tècnic del Paris Saint-Germain.