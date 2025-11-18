El teletreball s’estanca a Catalunya: només el 10% de les ofertes el contemplen i el 92% són a Barcelona

Només un 1 de cada 10 ofertes de treball a Catalunya durant el 2024 oferien la possibilitat de fer teletreball. Es tracta d’una dada pràcticament calcada a la del 2021 i que presenta greus desigualtats entre territoris, afavorint la gent que treballa per empreses amb la seu situada a la província de Barcelona.
Segons el Baròmetre de Competències i Ocupacions, aquesta xifra (10,2%) confirma l’estancament del teletreball després de la pandèmia, tot i que el seu pes s’ha multiplicat per deu respecte al 2019 (quan era del 0,9%). A més, el Baròmetre mostra una tendència clara: el teletreball completament remot perd presència, mentre que el model híbrid continua guanyant pes. El futur és híbrid, especialment en sectors com el TIC, on fins al 13% de les vacants ofereixen teletreball, amb pics del 27,9% en desenvolupadors de programari i del 26,2% en desenvolupadors web.
Pel que fa a la distribució territorial, el Baròmetre confirma la desigualtat: el 92% de les vacants amb teletreball corresponen a empreses amb seu a la província de Barcelona, mentre que a Girona, Lleida i Tarragona la presència és testimonial. Aquesta concentració s’explica per la composició econòmica i per factors com la mobilitat: les empreses barcelonines ofereixen més teletreball per compensar els problemes de desplaçament, segons PIMEC.
Des de PIMEC entenen que el teletreball és bo per a tothom, perquè facilita la conciliació familiar. Ara bé, el seu secretari general, Josep Ginesta, demana que les PIMES puguin oferir aquesta possibilitat als seus treballadors de forma flexible, i no obligats per la rigidesa d’una llei o els convenis de grans multinacionals.