Aquest dimecres se celebra la taula de diàleg Estat-Generalitat a Barcelona. Ho fa amb polèmica inclosa després que el president Pere Aragonès no hagi acceptat la participació de membres de Junts que no formen part del govern, com Jordi Sànchez. Pel Lluis Pastor, professor en comunicació de la UOC, tot plegat no és més que un joc de cartes entre tramposos amb una clara intenció al darrere.