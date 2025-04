La Taula del Tercer Sector alerta que el conveni amb Endesa caduca aquest any

La Taula del Tercer Sector Social alerta que el conveni amb Endesa que rebaixa el preu de l’energia a les famílies vulnerables caduca aquest any. Des de l’entitat lamenten també que aquest conveni no s’hagi fet extensible a altres companyies i que no s’hagi desplegat "al 100%".

Recordem que l’acord amb Endesa és fruit de la llei contra la pobresa energètica aprovada el 2015. En aquests deu anys, la Generalitat només ha aconseguit pactar un conveni amb una de les grans companyies, per això des de la Taula del Tercer Sector critiquen que no s’hagi fet el mateix amb Iberdrola i Naturgy.

D’altra banda, avisen que encara no s’ha resolt la condonació del deute dels últims tres anys, com sí que es va fer amb el del 2021: "No s'ha seguit desplegant el conveni per tal que es condoni el deute del 2022, 2023 i 2024, i això suposa una situació molt angoixant per a moltes famílies", ha dit Martí Batllori, responsable d’energia de la Taula del Tercer Sector.

Batllori assegura que hi ha altres punts del conveni amb Endesa, signat fa quatre anys, que no s’han desplegat i acusa l’executiu de Salvador Illa de no situar la lluita contra la pobresa energètica entre les seves prioritats. Recorda que la qüestió no apareix al pla de Govern i que la taula de la pobresa energètica no s’ha reunit encara en aquest mandat.

Passar massa calor també és pobresa energètica

Més enllà d’això, demanen que es tingui en compte també la calor com a factor de risc. "Estar exposat a la calor extrema també té un impacte important en la salut i també genera mortalitat addicional a l'estiu. En canvi, durant molts anys s'ha estat obviant aquest fenomen i no s'han fet polítiques específiques que tinguin en compte aquest aspecte", ha lamentat Joana Mundó, membre de l’Associació Ecoserveis i una de les autores del dossier sobre pobresa energètica que ha elaborat la Taula del Tercer Sector.