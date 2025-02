Tatuatges de nadons per superar la mort neonatal

El 2022 van morir a tot el món 2,3 milions de nadons en els primers 28 dies de vida. Cada dia es produeixen unes 6.500 defuncions de nadons, fet que suposa el 47% de totes les morts de nens menors de 5 anys. Es tracta d'un moment terrible per a les mares i els pares. Per a que sentin acompanyament i comprensió, l'Ares Alma ha creat l'estudi 'Tatuajes hechos con amor' en el qual treballen per fer aquest procés amb les famílies mitjançant l'art pictòric que es plasma a la pell.

Acomiadar-se del nadó i portar-lo a la pell

L'Ares Alma és la creadora d'aquest estudi de tatuatges. Ella va perdre la seva filla al moment de néixer i es va acomiadar del nadó tenint-la al pit ja sense vida. A partir de llavors, va començar a fer dibuixos sobre el dol. Quan va fer un mes de la mot de la seva segona filla, va decidir que la portaria per sempre a la pell i se la va tatuar. Des d'aquell moment, ha ajudat a altres mares a fer el mateix procés.

Procés terapèutic

Ens explica l'Ares que tot plegat ha estat una teràpia per a ella, que a dia d'avui està estudiant psicologia per poder ajudar les mares i també els pares encara més del que ja ho fa. Mica en mica, el seu acompanyament a les famílies ha evolucionat i ha anat creixent. D'aquesta manera, també ha ajudat a trencar el tabú sobre la mort neonatal o perinatal. Ella assegura que portar el nadó tatuat ajuda a parlar d'aquest tema amb la família, els amics i els coneguts.

Es pot contactar amb 'Tatuajes hechos con amor' al seu Instagram i també a través del canal de Whatsapp al 623 040 662.