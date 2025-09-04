HABITATGE

Tarragona, la tercera ciutat de l’Estat amb més persones que busquen llogar una habitació

El Dr. Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, explica a 'La Brúixola' els motius pel qual la situació que es viu amb l'habitatge a Tarragona també es replica a altres ciutats.

Lola Surribas

Barcelona | (Publicado 04.09.2025 20:57)

De mitjana, a cada oferta que hi ha a la plataforma Idealista a Tarragona, s’hi interessen 46 persones. Són una vintena menys que les capitals amb més demanda de l’estat: Palma i Sant Sebastià. En declaracions a La Brúixola, el Dr. Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, explica que la concentració d'activitats econòmiques a les grans ciutats fa que esdevinguin zones especialment tensionades com és el cas de Tarragona o la capital catalana. En aquest sentit, recalca la importància de "descongestionar les ciutats i fomentar el diàleg amb el món rural". Simón explica que la regulació de preus "no ha funcionat" per revertir la manca d'habitatge i recorda que cal "fomentar habitatges en propietat".

