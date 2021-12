Joan Lozano sentencia que “el tabac no aporta res a la humanitat” i demana continuar amb “lleis protectores” que augmentin els espais lliures de fum i combatin la nicotina.

El ministeri de Sanitat treballa en una nova llei antitabac -actualment és un esborrany- que preveu prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants i també a l'interior dels cotxes. A més, per tal de reduir el consum, es proposa fer empaquetatges menys atractius per no atraure els joves.

El coordinador d'abordatge antitabaquisme de CAMFiC aposta també per prohibir la presència del tabac “a totes les pel·lícules subvencionades amb diners públics”.