Stop JJOO: "L'única proposta que ha fet Illa pels Pirineus l'ha fet pensant en la patronal del turisme i l'habitatge"

El govern vol recuperar la candidatura de Catalunya i l'Aragó pels JJOO d'Hivern. Ho confirmava fa uns dies el president de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa, que d'aquesta manera donava el seu suport a la proposta de la secretaria general del PSOE a l'Aragó Pilar Alegria. Una candidatura pels Jocs d'Hivern amb la que una bona part de la població pirinenca no hi està d'acord.

Agreujar problemes

Per això avui hem volgut parlar de la situació amb el portaveu de la plataforma 'Stop JJOO' Bernat Lavaquiol, que ha lamentat que "no hi ha cap plà de futur per les comarques de muntanya i pel Pirineu, o si en tenen un sempre acaba passant per l'especulació urbanística i el monocultiu turístic que tants problemes ens dona. Ara mateix al Pirineu el 70-80% de l'economia de les nostres comarques gira entorn al sector turístic, que no és que no ens agradi el turisme però això provoca problemes, genera feina temporal i precària i també tenim un augment del preu de l'habitatge, el que fa que es produeixin molts desnonaments". Lavaquiol recorda que aquesta part de la població pirenenca ja porta temps protestant per les injustícies que hi ha a la zona: "La societat pirinenca ja ha deixat molt clar en els darrers anys que hi està en contra. Fa falta diversificació de l'economia, un percentatge més raonable de turisme i tornar a potenciar una agricultura que s'ha perdut, potenciar la indústria perque el que s'ha de generar és feina estable. Tenim una economia productiva i no especulativa, i el sector de l'esquí ha especulat amb el sòl, perque al voltant de les pistes el que passa és que desapareix la població dels pobles del voltant, amb un gran percentatge de segones residències".

Al límit

És tant l'impacte que genera tot això que el portaveu d' 'Stop JJOO' assegura que "la situació està al límit, a la Cerdanya i la Vall d'Aran hi ha gent dormint en caravanes. La ciutat on més desnonaments hi ha a tot Catalunya es Puigcerdà, és un insult que el govern de Salvador Illa torni a posar sobre la taula aquest projecte fracassat. És la primera vegada que Illa fa una proposta sobre el Pirineu, i és una proposta que va contra la població, i nosaltres tenim un plà de futur, necessitem centres de recerca, xarxes de comunicació entre pobles i valls, indústria, ja prou de fer xarxes entre Barcelona i el Pirineu com volen fer amb el desdoblament de la C-16, que va de l'area metropolitana fins a Puigcerdà, que esta buida durant la setmana i va plena els caps de setmana. Que escoltin la gent del Pirineu i facin un canvi de rumb en les polítiques públiques".

Sense plà de futur

Lavaquiol denuncia la falta de plà de futur per la població més enllà de grans esdeveniments com uns Jocs Olímpics d'Hivern: "L'únic plà de futur és amb la patronal i els grans fons d'inversió que volen més pistes d'esquí i més AirBNB. La proposta que tenim és limitar els AirBNB's i limitar les pistes d'esqui, que son públiques perquè les ha rescatat la Generalitat. Si aquests diners anéssin a potenciar indústria i en benefici del camp, amb la petita i mitjana pagesia aniriem molt millor. Si volem tenir gent arrelada al territori s'han de potenciar totes aquestes infraestructures". El portaveu de la plataforma espera "que Illa recapaciti, perquè això que intenta fer és un contrassentit. Si no ho fa ens mobilitzarem com quan vam fer el 2022, quan ens pensavem que estariem desorganitzats pero no és així, ha millorat molt la nostra organització, fa poc vam fer una mobilització amb milers de persones per protestar contra l'especulació amb l'habitatge, per tant estem ben organitzats i si no canvia la situació farem més mobilitzacions".