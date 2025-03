SOS Racisme detecta més de 300 casos de discriminació racial al 2024

SOS Racisme ha atès prop de 650 casos durant el 2024, dels quals una mica menys de la meitat han estat identificats com a situacions racistes. L’organització ha assenyalat que hi ha hagut un petit retrocés de comportaments racistes respecte el 2023. N’hi va haver 316 -16 menys que al 2023-, però lamenta que 7 de cada 10 situacions no van acabar en denúncia.

L’entitat ho atribueix a “la desconfiança en les institucions, el temor a represàlies i la falta de suports”. Així es desprèn de l’informe ‘Invisibles. L’estat del racisme a Catalunya’ que l’ONG ha publicat aquest divendres. La discriminació entre particulars, la vulneració de drets socials (educació, habitatge o salut) i els abusos policials són les principals agressions detectades per SOS Racisme.

L’ONG també ha alertat sobre el perill de donar ales ales discursos d’odi. “Trobem un vincle entre l’increment de les agressions entre particulars, que la majoria es donen al carrer, amb el discurs d’odi i la seva legitimació”, ha advertit la coordinadora del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme, Paula Rossi.

El perfil de la persona víctima d’actituds racistes, segons l’estudi, és una dona, no blanca i migrant d’origen llatinoamericà o caribeny, però amb nacionalitat espanyola o en situació regular.

SOS Racisme critica que el debat polític “criminalitza” el migrant

Rossi ha lamentat el debat originat per una eventual delegació de competències en immigració serveixi per convertir el migrant en “objecte polític i no pas en subjecte polític”. El debat sobre les competències en immigració “reforcen determinades ideologies, polítiques i dinàmiques” que “moltes vincula criminalització amb immigrants”.