Soraya Arnelas: la dona que va deixar els avions per la música

Corria l’any 2005. Una jove de Valencia de Alcántara de nom Soraya Arnelas va tenir un pressentiment: havia de presentar-se a les proves de selecció del concurs més popular de la televisió. Des de feia quatre anys, diferents nois i noies havien aconseguit fer-se un nom al món de la música. I ella volia el mateix. Després d’enfrontar-se a un jurat exigent, aquesta extremenya va aconseguir entrar a l’acadèmia d’Operación Triunfo.

Va deixar-ho tot per la música

Soraya Arnelas era tripulant de cabina de la companyia Air Madrid, que efectuava vols sempre entre la capital d’Espanya i diferents països del Carib. Mai no havia explicat a la seva familia que el seu somni era dedicar-se a la música. Els seus amics tampoc no en sabien res, així com també ho desconeixien els seus companys de feina. L’aerolínia per la qual treballava li va posar totes les facilitats per presentar-se a les provés d’OT i, finalment, va abandonar els avions pels escenaris.

Eurovisión va impulsar la seva fama

L’any 2009, Soraya Arnelas va ser la representant de Radio Televisión Española al Festival de Eurovisión, que es va celebrar a Moscou, a Rússia. Davant de 300 milions de persones, la cantant va donar-ho tot defensant el tema ‘La noche es para mí’, que ara ha decidit reeditar per celebrar els seus vint anys de carrera. Aquell fet va suposar un impuls a la seva carrera. Al llarg d’aquestes dues dècades, no ha deixat de tenir èxits. I ha aconseguit col·laboracions amb grans artistes de tot el món, com per exemple el DJ de renom mundial David Guetta.