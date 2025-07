'Sonia y Selena' són les reines de l'estiu

'Sonia y Selena' són la rossa i la morena, el ying i el yang, dos pols oposats que s'atreuen i que es complementen a la perfecció. Fa un quart de segle que ho demostren als escenaris de tot el país. Elles són les reines de l'estiu per antonomàsia. I és que des que van llençar la cançó 'Yo quiero bailar' al 2001, no han parat de treballar. Pel mig, una separació i una carrera en solitari de cadascuna. Ara han tornat amb més força que mai gràcies a la seva participació al BenidormFest, que serveix per escollir el representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Les hem convidat a l'estudi per passar una estona de diversió amb elles.