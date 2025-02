El Sónar completa al cartell amb Nathy Peluso, Dixon o Pa Salieu entre les noves incorporacions

Nathy Peluso, Pa Salieu, Mushka, Alizzz i Sega Bodega són algunes de les últimes incorporacions al cartell del Sónar 2025. El festival de música electrònica, innovació i creativitat tindrà lloc a Barcelona els dies 12, 13 i 14 de juny del 2025.

Una de les grans novetats és la segona actuació de Nathy Peluso, que presentarà el seu àlbum de remixos Club Grasa en un format especial que el festival donarà a conèixer pròximament.

El cartell també s’amplia amb les actuacions en directe del raper Pa Salieu, el talent local de Mushka i Alizzz, l’irlandès Sega Bodega, el nou projecte col·laboratiu de Matthew Herbert (Herbert & Momoko) i el duo peruà Dengue Dengue Dengue. A més, destaca la sessió a quatre mans entre la nord-americana Dee Diggs i la icònica Ultra Naté, una llegenda dels anys 90.

En total, el Sónar 2025 comptarà amb 117 actuacions en directe, DJ sets i performances multidisciplinàries, repartides en deu escenaris entre el Sónar de Dia i el Sónar de Nit.

A banda d’aquests noms, el festival ha anunciat avui més de 50 noves incorporacions, entre les quals destaquen Alva Noto i Fennesz.

Cartell al complet

Aquests noms s'afegeixen als ja anunciats Plastikman, Arca, Maria Arnal i Tarta Relena. També la presentació en primícia de "Música para muñecas", de Samantha Hudson, i grans xous audiovisuals d'Eric Prydz, BICEP present CHROMA AV/DJ, Peggy Gou, Max Cooper, Cora Novoa i Daito Manabe.

Hi haurà sessions de Four Tet, Vintage Culture, Helena Hauff i Barry Can't Swim, sets a quatre mans de Skrillex b2b Blawan i Armin van Buuren b2b Indira Paganotto i els xous d'avantguarda "Room with a view", de Rone amb el col·lectiu (LA)HORDE i el Ballet National de Marseille.

Incorporació de Boiler Room

Sónar de Nit també comptarà amb dos escenaris de nova configuració i disseny, especialment comissariats per Sónar juntament amb Boiler Room i Printworks London, les propostes de club “més icòniques dels darrers anys”, afirmen els organitzadors. El Boiler Room de Sónar situarà els artistes al centre de la pista, de tal manera que el públic es podrà moure lliurement al seu voltant. Aquesta novetat, juntament amb una pantalla vertical de grans dimensions de Printworks a l’escenari SonarLab, prometen elevar l’experiència a Sónar de Nit “a un nivell encara més espectacular”