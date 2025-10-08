Unes hores després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi anunciat el seu pla per construir dos-cents mil pisos més, constructors i promotors valoren la viabilitat d'aquest anunci. El president de l’Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, veu amb bons ulls la proposta del president Illa, tot i que caldrà estudiar amb atenció com fer-la el més viable possible. Vilajoana adverteix, però, que cal escurçar terminis perquè el més complicat de tot no és l'edificació en si mateixa, sinó la "reducció dels tràmits administratius".
Són realistes les propostes del president Illa en matèria d'habitatge?
