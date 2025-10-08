HABITATGE

Són realistes les propostes del president Illa en matèria d'habitatge?

El president de l’Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, valora a La Brúixola l'anunci de Salvador Illa de construir dos-cents mil pisos més.

Redacción

Barcelona |

Unes hores després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi anunciat el seu pla per construir dos-cents mil pisos més, constructors i promotors valoren la viabilitat d'aquest anunci. El president de l’Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, veu amb bons ulls la proposta del president Illa, tot i que caldrà estudiar amb atenció com fer-la el més viable possible. Vilajoana adverteix, però, que cal escurçar terminis perquè el més complicat de tot no és l'edificació en si mateixa, sinó la "reducció dels tràmits administratius".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer