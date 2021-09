Són bones les mesures proposades per baixar la factura de la llum?

Avui parlem de la pujada de la factura de la llum, de si és un cas aïllat a Espanya o li està passant el mateix a d'altres indrets d'europa.

Realment tenen tants beneficis les elèctriques? Com es pot reduir de manera eficient el rebut final sense posar en perill l'equilibri financer i pressupostari. Baixant l'Iva de la llum?

Com és que no tenim un sistema més potent d'energia solar o eòlica i per què són tan cares algunes de les fonts d'energia?

A què es deu l'excès de demanda d'energia eléctrica? Quan podrem recuperar les xifres anteriors de la crisi?

Ens ho comenta el nostre divulgador econòmic, Iñaki Jiménez Largo al nits de ràdio amb David Cervelló