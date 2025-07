Sofia i Martí, els noms més populars del 2024 a Catalunya

Sofia i Martí s'han convertit en els noms més posats a Catalunya durant el 2024, ocupant per primera vegada la primera posició del rànquing de noms de nadons. En el cas de les nenes, les Sofies han desbancat les Júlies i les Martines, que completen el podi. Pel que fa als nens, Biel i Marc també es mantenen entre els noms més escollits.

Fecunditat en mínims històrics

Aquestes dades arriben en un context marcat per un nou mínim històric en la fecunditat a Catalunya. Segons les últimes xifres, l’índex de fills per dona s’ha situat en 1,08, el més baix des que es tenen registres, l’any 1975. Aquesta taxa reflecteix una combinació de l’augment de la població i la disminució del nombre de naixements.

🍼 Menys de 54.000 nadons van néixer el 2024, la xifra més baixa des de 1954.

També ha disminuït la taxa general de fecunditat, que mesura el nombre de fills per cada 1.000 dones en edat fèrtil:

2024 : 29,7 per cada 1.000 dones

: 29,7 per cada 1.000 dones 2008: 48 per cada 1.000 dones

Algunes comarques trenquen la tendència

No tot són dades negatives. En 17 comarques catalanes, la natalitat ha augmentat respecte a l’any anterior, mostrant que hi ha territoris on la tendència a la baixa s’ha trencat.