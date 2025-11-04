La societat normalitza el patiment i ignora la subjectivitat del dolor

El dolor no ha de ser una condició inevitable en la vida diària, ja que "vivim en una societat en què de vegades ens hem oblidat del que és sentir-nos bé", segons explica Olga Borao, fisioterapeuta i Doctora en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Facultat de Ciències de la Salut de la UVic-UCC. Tal com indica, moltes persones arrosseguen molèsties sense dir-ho en veu alta, acceptant frases com "ja em toca" com a part normal de l'existència.
Aquesta normalització ignora que "el dolor al final és una experiència personal" absolutament individual, influïda per l'entorn social, laboral i familiar. Borao assenyala que no es pot mesurar qui té més o menys dolor, ja que depèn de com cadascú ho viu i ho expressa, i parlar-ne pot evidenciar solucions mentre que silenciar-lo l'agreuja.
Més enllà de buscar un diagnòstic mèdic, que és essencial, cal afrontar el dolor amb eines que van des de la validació emocional fins a l'adaptació pràctica. "El fet com afrontes aquest dolor, el fet com el vius, el fet com fas les coses malgrat el dolor, són superimportants", afirma l’especialista, subratllant que el suport redueix l'estrès i modula la sensació, més enllà de la "societat de la pastilla".
En l'àmbit laboral, el dolor pot derivar en pèrdues de feina o sensació d'invalidesa si no hi ha acompanyament, creant un "espiral" que empitjora tot. La professora proposa validar la percepció de la persona afectada i buscar recursos per adaptar-se, evitant la competitivitat que associa el patiment a la debilitat.
Les pressions socioeconòmiques i les xarxes socials, que mostren només moments feliços, augmenten l'alerta del sistema i intensifiquen el dolor. "Si som capaços d'eliminar aquestes pressions", diu la Doctora, la modulació canvia amb estratègies simples com escoltar i preguntar "com et puc ajudar".
Finalment, normalitzar la vulnerabilitat en grups d'amics o familiars, adaptant plans sense jutjar, és clau per acompanyar sense afegir capes al patiment. Olga Borao conclou que ningú vol sentir dolor, i l'escolta activa des de professionals i entorn proper pot prevenir que es converteixi en incapacitant.