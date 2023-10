Societat Civil Catalana adverteix que l'amnistia és el primer pas per a l'autodeterminació

En una entrevista a la Brúixola, Elda Mata ha reiterat que l'amnistia no té cabuda a la Constitució en un país democràtic com és ara Espanya i va en contra de la igualtat entre els seus ciutadans. A més, la presidenta de SCC també apunta que no té sentit aquesta mesura de gràcia per a persones que han vulnerat des del minut zero la lleialtat institucional: "Per què ens hauríem de refiar de qui se salta la llei?" Mata també ha criticat el que considera "una amnistia de polítics per a altres polítics. A parer seu, seria un primer pas per a l'autodeterminació.

Diferències amb el 2017

La presidenta de SCC ha assegurat que, com el 2017, hi ha molta gent preocupada per la situació política, però hi veu diferències, respecte ara fa 6 anys: "El 2017 hi havia un atac frontal al marc jurídic i democràtic; ara és més subtil a través de la llei d'amnistia".

Cap reunió amb el govern català

Preguntada per una possible trobada amb la Generalitat per exposar la seva opinió, Mata ha explicat que no l'ha demanada. La presidenta de SCC ha reconegut que és difícil el diàleg amb qui els han titllat d'anticatalans o feixistes.