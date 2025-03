"No soc rossa ni morena, soc calba"

Pensar en un home calb és senzill, estem acostumats a veure-ho. Però i una dona? Quan en veiem una sense cabells tendim a pensar que és conseqüència d'un tractament oncològic. Per trencar amb aquest estereotip l'any 2017 va néixer l'entitat "A Pelo" que en un inici comptava amb quatre dones i ara ja n'aplega unes dues-centes d'arreu de Catalunya. L'Eli Rodríguez n'és una de les fundadores i presenta a 'La Brúixola' el documental "Mujeres Calvas" amb què volen reivindicar l'alopècia femenina. Ha estat un treball d'anys elaborat de la mà de la periodista Sandra Román.

Eli Rodríguez va començar a patir alopècia quan tenia vuit anys: "vaig estar medicant-me fins que vaig veure que no hi havia marxa enrere", explica. Abans de rapar-se anava amb perruca i reconeix que aquesta "ha de ser una elecció, però no una obligació". Durant la conversa, Rodríguez reconeix que "hi ha marits que no han vist encara la seva dona calba". Gràcies a l'entitat "A Pelo", Rodríguez ha trobat una xarxa familiar i reconeix que el sentiment de lluir el seu cos de manera natural és "indescriptible" i que, tot i que s'ha avançat amb el trencament de l'estigma, encara queda feina per fer.