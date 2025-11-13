La sobirania digital europea a debat a la segona jornada Graustic

L’edifici de Telefónica ha acollit el debat “El lobby global desmantella la sobirania digital europea?” dins les Jornades Graustic – Metafuturo. Moderat pel cap d'informatius d'Onda Cero Catalunya, Gabriel Figueredo, l’acte ha reunit especialistes en innovació i intel·ligència artificial per analitzar els reptes digitals del continent i la seva dependència tecnològica.
A la taula hi han participat Toni Rubio (The Site Datum), Carme Fabregas (ATM), Ulisses Cortés (UPC – BSC), Xavier Puig (CTTI) i Raül Casado (Eglesa). Els ponents coincideixen que, tot i els avenços legislatius amb el Reglament General de Protecció de Dades i les noves lleis sobre intel·ligència artificial i dades, "Europa continua depenent de tecnologies nord-americanes i xineses", fet que "limita" la seva autonomia i competitivitat.
El debat conclou que la sobirania digital només serà possible amb "més inversió en infraestructures", producció de xips i educació tecnològica, així com amb una "col·laboració real entre sector públic i privat". Els experts defensen que Europa pot liderar en ètica i protecció de drets, però cal "reforçar" la innovació i la comunicació per empoderar la ciutadania i recuperar el control de les dades.