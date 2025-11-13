TECNOLOGIA

La sobirania digital europea a debat a la segona jornada Graustic

El cap d'informatius d'Onda Cero Catalunya, el Gabriel Figueredo, ens recull el més destacat que ha deixat la taula rodona que ell mateix ha moderat

Redacción

Barcelona |

L’edifici de Telefónica ha acollit el debat “El lobby global desmantella la sobirania digital europea?” dins les Jornades Graustic – Metafuturo. Moderat pel cap d'informatius d'Onda Cero Catalunya, Gabriel Figueredo, l’acte ha reunit especialistes en innovació i intel·ligència artificial per analitzar els reptes digitals del continent i la seva dependència tecnològica.

A la taula hi han participat Toni Rubio (The Site Datum), Carme Fabregas (ATM), Ulisses Cortés (UPC – BSC), Xavier Puig (CTTI) i Raül Casado (Eglesa). Els ponents coincideixen que, tot i els avenços legislatius amb el Reglament General de Protecció de Dades i les noves lleis sobre intel·ligència artificial i dades, "Europa continua depenent de tecnologies nord-americanes i xineses", fet que "limita" la seva autonomia i competitivitat.

El debat conclou que la sobirania digital només serà possible amb "més inversió en infraestructures", producció de xips i educació tecnològica, així com amb una "col·laboració real entre sector públic i privat". Els experts defensen que Europa pot liderar en ètica i protecció de drets, però cal "reforçar" la innovació i la comunicació per empoderar la ciutadania i recuperar el control de les dades.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer