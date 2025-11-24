Sis mesos del pla ‘Kanpai’: més de 470 detinguts i 4.000 antecedents

En els primers sis mesos de desplegament, el pla Kanpai ha permès la detenció de 470 persones amb més de 4.000 antecedents.
S’han dut a terme 135 operatius en 28 municipis amb la participació de 6.300 agents, la majoria Mossos d’Esquadra. El balanç inclou 180 investigats, 24.000 identificacions, la recuperació de 2.000 telèfons mòbils i el comís de 115.850 euros en efectiu.
Segons Interior, aquestes dades mostren una feina “molt coordinada” entre cossos policials i seguretat privada.
Perfil del multireincident
El comissari en cap, Miquel Esquius, ha explicat que el perfil del detingut és el d’una persona amb nombroses detencions per robatoris i furts, sense indicis d’abandonar l’activitat delictiva.
Els Mossos han definit el concepte de Delinqüent Actiu amb Risc de Persistència (DARP), que classifica com a persistent qui acumula dues o més detencions o delictes en sis mesos. Amb aquest criteri, s’han identificat 3.969 multireincidents actius a Catalunya, el 78% concentrats a l’àrea metropolitana.
Mirada al futur
Interior i Mossos preveuen intensificar els operatius, tant globals com quotidians, i reforçar la coordinació amb la justícia i la fiscalia per garantir conseqüències legals als delinqüents persistents.
La consellera Núria Parlon ha remarcat que el pla Kanpai “és una eina molt bona que ha vingut per quedar-se” i que es continuarà desplegant amb l’objectiu d’arribar als 25.000 mossos i consolidar la confiança amb la ciutadania.