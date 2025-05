Sirena, coco i geni: les paraules protagonistes al 'Paraula de Cançó'!

Dilluns és un dia especial perquè sempre acabem el programa escoltant la millor música de la mà de la Montse Valls. Com sempre, els oients li proposen unes paraules amb les quals ha de buscar cançons. Les paraules d'avui han estat Sirena, Coco, i Geni, i ha aconseguit trobar-ne moltes i molt variades!

Amb Sirena ha trobat alguna com la cançó de 'La Sirenita' o 'Soldadito Marinero'; amb la paraula Coco, ha trobat per exemple 'Todo de ti', de Rauw Alejandro, i algunes altres... per acabar, amb la paraula Geni, ha trobat d'entre altres la cançó d'Aladin! Escolta tota la secció per conèixer quines altres cançons hem escoltat!