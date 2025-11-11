El Síndic de Greuges proposa que es pugui votar als 16 anys i que l’educació sigui obligatòria fins als 18

El Síndic de Greuges proposa que es pugui votar a partir dels 16 anys i que l’educació sigui obligatòria fins als 18. En general, la institució creu que caldria revisar les edats a les quals els adolescents adquireixen determinats drets i han de complir certs deures, perquè actualment hi ha “moltes incongruències”.
Per exemple, recorden que als 16 anys es pot decidir deixar d’estudiar però es requereix l’autorització dels pares per matricular-se d’estudis postobligatoris. A la mateixa edat també es pot treballar, i per tant, també cotitzar i pagar impostos, però no es pot votar. La síndica, Esther Giménez-Salinas, recorda que en el seu dia ja es va rebaixar l’edat per votar dels 21 anys als 18, i que ara tindria sentit tornar-ho a fer.
El mateix va passar amb l’educació. Abans dels 90, era obligatòria fins als 14 anys, l’edat en què ja es podia començar a treballar, però després es va ampliar fins als 16. L’adjunta al Síndic pels drets dels infants, Aida Rodríguez, considera que ara caldria anar fins als 18. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe anual d’infància 2024 que ha fet públic el Síndic de Greuges aquest matí.