'Silenci', 'religió' i 'núvia', les paraules de la setmana

El silenci és allò que contribueix a posar en pausa el so. Precisament d'això parla el tema 'Enjoy the silence', de Depeche Mode. Aquesta és la primera cançó que ens porta la Montse Valls, que posa en valor l'intèrval entre notes musicals. A la Miriam Franch, però, no li agrada massa el cantant que ens ha portat avui la Montse. És en David Bisbal, que cantava allò de 'Silencio'. Aquest tema va tenir versions a diferens llocs del món, com per exemple a Països Baixos.

La música és una religió

'Mi religión' és un dels temes que hem escoltat aquest dilluns. És del cantant català Nil Moliner, natural de Sant Feliu de Llobregat. És una cançó de l'any 2019 que parla de l'amor, de l'alegria i dels moments feliços que es produeixen quan s'està al costat d'una persona a la qual s'estima. Amb tot, hem viatjat fins al 1991, any en el qual R.E.M. va publicar el clàssic 'Losing my religion', un dels més emblemàtics de la banda. Parla sobre perdre la paciència. A més també hem parlat de les núvies, que apareixen en temes com 'Girlfriend', de la canadenca Avril Lavigne. Aquesta cançó va aconseguir arribar a la primera posició a les llistes d'Irlanda, Àustria, Itàlia, Suècia.