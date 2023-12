¿Te sientes obligado a ser feliz en Navidad?

Así lo propone el psicólogo, Xavier Guix, escritor del libro ‘La ley del reflejo’ que pone el ejemplo en las fiestas navideñas; “entramos en una dinámica en la que parece que nos debemos sentir de una determinada manera y vivir ciertas experiencias porque si no, no lo estamos haciendo bien”. Explica que “la sociedad nos empuja a decidir cómo nos debemos sentir y si no estamos viviendo las cosas de una determinada manera, nos sentimos mal”. Es como si en estas fechas no pudiéramos desconectar. Además, Guix alerta del peligro que implican las redes sociales: “Estamos recibiendo inputs de la pantalla las 24 horas del día y todas las semanas”.

Todo ello “nos puede llevar a la frustración o a la incapacidad de adaptación”. Además, no podemos evitar todo lo que conlleva la Navidad, por eso, Xavier Guix recomienda “abstraernos lo que podamos”. Es una época que supone y nos obliga a “hacer cosas extraordinarias que, igual, no nos apetece hacer, por eso hay que vivir las fiestas de forma sencilla y con naturalidad”. En este sentido, Guix recomienda hacer una celebración “a medida, dándole el sentido que nosotros queramos darle: familiar, amistoso, de reencuentro religioso o espiritual”.

Y esto, según cuenta este prestigioso psicólogo, nos ayudará a huir del autoengaño, a conocernos y a saber qué queremos: “El autoengaño puede generarnos sufrimiento, a la vez que evitamos proyectar en los demás lo que es nuestro”. Dicho de otro modo: es hacernos responsables de nuestra propia vida.

“Lo importante es llegar a comprender que todo aquello que vivo no me lo causa nadie, lo sufro yo”, asegura Xavier Guix. De hecho, una de las cuestiones más difíciles de entender es que “las cosas de a fuera nos pueden afectar y condicionar, pero en lo psicológico todo depende de nuestras interpretaciones. Por eso juzgamos, nos cargamos de prejuicios y nos victimizamos porque caemos en el error de creer que son los demás los culpables de lo que nos sucede.”

Quizás el mayor de los engaños, junto con los sentidos, sea la autoridad que le damos a nuestro yo, cuando en realidad solo es el mayordomo de nuestra mente inconsciente.