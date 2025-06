El professor de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU, Pablo Nuevo, detalla a 'La Brúixola' la lletra petita de la sentència del Tribunal Constitucional que avala la llei de l'amnistia. Tot i que encara queden recursos pendents d'estudiar, Nuevo assegura que "no crec que diguin una cosa diferent de la resta de recursos, crec que serà ràpid". Preguntat per la malversació de què s'imputa a Carles Puigdemont i altres líders independentistes, Nuevo reconeix que el tribunal "no en pot parlar perquè no està a l'objecte del recurs" i assegura que "s'ha de resoldre a la jurisdicció ordinària". L'expert lamenta que "no és gens bo" que tinguem un Tribunal Constitucional que ha avalat la llei amb 6 vots a favor i 4 en contra i afegeix que "s'ha trencat la imparcialitat, mai hi ha hagut una fractura tan intensa en el TC"